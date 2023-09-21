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Леклер предупредил ФИА из-за решений по Ферстаппену

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Пилот избежал штрафа

Леклер предупредил ФИА из-за решений по Ферстаппену

Фото: Monaco Tribune

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Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался о решении судей на Гран-при Сингапура относительно расследований, связанных с гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппеном, по итогам которых голландец избежал потери мест на стартовой решётке.

Лидер чемпионата избежал штрафа за блокировку пилота "Альфа Таури" Юки Цуноды в квалификации, хотя ранее в аналогичных ситуациях другие гонщики теряли три позиции.

Помимо этого Ферстаппен долго стоял на выезде с пит-лейна и блокировал находящихся позади него пилотов.

"Я был немного удивлён, особенно относительно эпизода на пит-лейне, потому что это может привести к довольно плохим последствиям в будущем. Мы всегда ведём открытую дискуссию с ФИА и пытаемся объяснить, какова наша точка зрения, и что можно было бы улучшить. Я уверен, что мы обсудим это на брифинге пилотов", — приводит слова Леклера Racingnews365.

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В статье: Шарль Леклер
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