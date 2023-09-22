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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Японии

Автоспорт
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Доминирование Ред Булл продолжается

Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Японии

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

В Сузуке завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1.

Лучший результат показал пилот "Ред Булл", лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым приехал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Тройку лучших замкнул пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Гран-при Сузуки. Первая свободная практика:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:31.647.

Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0.626.

Ландо Норрис ("Макларен") +0.745.

Шарль Леклер ("Феррари") +0.927.

Юки Цунода ("Альфа Таури") +0.950.

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.003.

Оскар Пиастри ("Макларен") +1.066.

Александер Албон ("Уильямс") +1.344.

Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1.358 .

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.393.

Серхио Перес ("Ред Булл") +1.396.

Пьер Гасли ("Альпин") +1.482.

Джордж Расселл ("Мерседес") +1.663

Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.801.

Эстебан Окон ("Альпин") +1.869.

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2.052.

Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2.213.

Кевин Магнуссен ("Хаас") +2.328.

Логан Сарджент ("Уильямс") +2.565.

Гуаньюй Чжоу ("Алфа Ромео") +3.184.

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В статье: Макс Ферстаппен
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