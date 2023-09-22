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Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Японии
Доминирование Ред Булл продолжается
Фото: twitter.com/F1
В Сузуке завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1.
Лучший результат показал пилот "Ред Булл", лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, вторым приехал пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Тройку лучших замкнул пилот "Макларена" Ландо Норрис.
Гран-при Сузуки. Первая свободная практика:
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1:31.647.
Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0.626.
Ландо Норрис ("Макларен") +0.745.
Шарль Леклер ("Феррари") +0.927.
Юки Цунода ("Альфа Таури") +0.950.
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.003.
Оскар Пиастри ("Макларен") +1.066.
Александер Албон ("Уильямс") +1.344.
Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1.358 .
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.393.
Серхио Перес ("Ред Булл") +1.396.
Пьер Гасли ("Альпин") +1.482.
Джордж Расселл ("Мерседес") +1.663
Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.801.
Эстебан Окон ("Альпин") +1.869.
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +2.052.
Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2.213.
Кевин Магнуссен ("Хаас") +2.328.
Логан Сарджент ("Уильямс") +2.565.
Гуаньюй Чжоу ("Алфа Ромео") +3.184.
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