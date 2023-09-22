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Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Японии

Автоспорт
(1 голосов)

Кажется, его не остановить

Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Японии

Фото: Road & Track

Новина українською

На трассе "Сузука" в рамках Гран-при Японии Формулы-1 завершилась вторая свободная практика. Как и в первой тренировке, победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторую позицию занял пилот "Феррари" Шарль Леклер. Тройку лучших во второй раз за день замкнул пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Пилот "Альпин" Пьер Гасли разбил машину в девятом повороте в конце сессии. Француз заблокировал переднее правое колесо на входе в поворот, не смог завернуть машину, пропахал гравий и влетел в заграждения передней частью машины.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,688.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,320.

3. Ландо Норрис ("Макларен") +0,464.

4. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,549.

5. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,640.

6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,804.

7. Александер Албон ("Уильямс") +0,867.

8. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,974.

9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,022.

10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,051.

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,083.

12. Эстебан Окон ("Альпин") +1,106.

13. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,109

14. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,141.

15. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,453.

16. Гуаньюй Чжоу ("Алфа Ромео") +1,477.

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,481.

18. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,490.

19. Пьер Гасли ("Альпин") +1,491.

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,632.

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В статье: Макс Ферстаппен
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