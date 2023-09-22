Чемпион 24 часов Ле-Мана станет резервным пилотом Макларена

Команда Формулы-1 "Макларен" объявила о заключении соглашения с 29-летний японским гонщиком Рё Хиракавой, который станет резервным пилотом команды в сезоне-2024.

Японский пилот — обладатель титула чемпиона мира по гонкам на выносливость в классе гиперкаров в 2022 году

"Я рад присоединиться к команде "Макларен" в качестве резервного пилота. Это захватывающая перспектива работать с такой уважаемой командой, и я благодарен Заку Брауну и Андреа Стелле за эту возможность. Я уже познакомился с командой и опробовал симулятор, что позволило сразу взяться за дело. Теперь я полностью готов и сосредоточен на оставшуюся часть сезона-2023", — заявил Хиракава в пресс-релизе "Макларена".

Рё Хиракава побеждал на престижной гонке "24 часа Ле-Мана" в 2022 году вместе с командой Toyota Gazoo Racing.