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Судья Гран-при Сингапура рассказал, что Ферстаппен должен был получить штраф

Автоспорт
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Эксперт прав

Судья Гран-при Сингапура рассказал, что Ферстаппен должен был получить штраф

Фото: Road & Track

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Один из стюардов Гран-при Сингапура признал, что Макс Ферстаппен должен был получить штраф в квалификации того этапа, пишет журналист Sky Sports Дэвид Крофт. По словам Крофта, в четверг в паддоке Гран-при Японии состоялась встреча руководителей команд, на которой также присутствовали представители судейской бригады предыдущего этапа.

"Один из стюардов Гран-при Сингапура на встрече с руководителями команд в Сузуке признал, что Ферстаппен должен был получить штрафные позиции на решётке по крайней мере за блокировку Юки Цуноды. Кроме того, за инцидент на пит-лейне он мог получить и вторую пенализацию", — рассказал Крофт.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три нарушения со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам. У ряда команд и экспертов в связи с этим возникли вопросы.

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В статье: Макс Ферстаппен
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