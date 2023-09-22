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Судья Гран-при Сингапура рассказал, что Ферстаппен должен был получить штраф
Эксперт прав
Фото: Road & Track
Один из стюардов Гран-при Сингапура признал, что Макс Ферстаппен должен был получить штраф в квалификации того этапа, пишет журналист Sky Sports Дэвид Крофт. По словам Крофта, в четверг в паддоке Гран-при Японии состоялась встреча руководителей команд, на которой также присутствовали представители судейской бригады предыдущего этапа.
"Один из стюардов Гран-при Сингапура на встрече с руководителями команд в Сузуке признал, что Ферстаппен должен был получить штрафные позиции на решётке по крайней мере за блокировку Юки Цуноды. Кроме того, за инцидент на пит-лейне он мог получить и вторую пенализацию", — рассказал Крофт.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три нарушения со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам. У ряда команд и экспертов в связи с этим возникли вопросы.
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