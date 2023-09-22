Руководитель Ред Булл рассказал о проблемах на Гран-при Сингапура

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер заявил, что их болид не очень подходит для городских трасс с большим количеством коротких поворотов.

"Если вы вспомните гонку в Монако, то Фернандо Алонсо показал там феноменальную скорость на круге. От Макса потребовалось показать что-то особенное, чтобы добиться результата. В Монако уже были первые признаки того, что уличные трассы — наша проблема. Азербайджан также представлял собой более сложную задачу. Я думаю, что некоторые короткие повороты на той трассе создали для нас проблемы.

Очевидно, что мы будем стремиться решить эту проблему в будущем, потому что нам нужна машина, которая сможет конкурировать на широком спектре трасс. И на самом деле я думаю, что в Сингапуре наш болид был довольно силён. Но нужно найти баланс, правильно распределять вес машины. Потому что, как мы видим от трассы к трассе, разные машины подходят для разных этапов.

Поэтому иметь такой болид, который бы выглядел здорово на каждой трассе, очень и очень сложно", — приводит слова Хорнера Autosport.