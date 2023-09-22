ФИА не будет учитывать инциденты с участием Ферстаппена в Сингапуре в дальнейшем

Международная автомобильная федерация (ФИА) проигнорирует инциденты с участием нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена во время Гран-при Сингапура, пишет Racingnews365.

По информации источника, руководство ФИА подтвердило, что решения спорных ситуаций с Ферстаппеном не станут прецедентами для будущих разбирательств.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три эпизода с нарушением правил со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам.