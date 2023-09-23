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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии
Результаты квалификации
Фото: twitter.com/F1
Сегодня, 23 сентября состоялись квалификационные заезды в рамках проведения очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Японии.
Победу в квалификации одержал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Макларен" Оскара Пиастри (+0,581), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Лэндо Норрис (+0,616).
Результаты квалификации Гран-при Японии:
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