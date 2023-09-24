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Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при Японии и приносит победу Ред-Булл в Кубке Конструкторов

Автоспорт
(1 голосов)

Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при Японии и приносит победу Ред-Булл в Кубке Конструкторов

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 сентября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Японии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Лендо Норриса (+19,387), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри (+36,494).

Этой победой Ферстаппен досрочно принес своей команде Кубок Конструкторов (второй подряд и шестой в целом). Для победы в индивидуальном зачете пилотов Максу нужно выиграть Гран-при Катара.

Результаты Гран-при Японии:

Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при Японии и приносит победу Ред-Булл в Кубке Конструкторов - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Японии
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