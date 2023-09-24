Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при Японии и приносит победу Ред-Булл в Кубке Конструкторов

Сегодня, 24 сентября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Японии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Макларен" Лендо Норриса (+19,387), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри (+36,494).

Этой победой Ферстаппен досрочно принес своей команде Кубок Конструкторов (второй подряд и шестой в целом). Для победы в индивидуальном зачете пилотов Максу нужно выиграть Гран-при Катара.