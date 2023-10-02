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Хэмилтон: Дети? Не в данный момент

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Пилоту нравится быть дядей

Хэмилтон: Дети? Не в данный момент

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о детях. По словам Хэмилтона, он пока не готов сделать этот шаг в жизни и в настоящий момент сфокусирован на профессиональной карьере.

"Дети? Не в данный момент. Нет. У меня нет на это времени – мне нравится быть дядей! На самом деле я ещё не решил сделать этот большой шаг. У меня всё ещё есть цели с гоночной машиной – и к этому всё должно быть готово. Я хочу выполнять свою работу на сто процентов. Конечно, необходимо найти правильный баланс в личной жизни и пойти на компромисс. Но, к счастью, этот день ещё не наступил", — приводит слова Хэмилтона Blick.

Напомним, сейчас Хэмилтону 38 лет.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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