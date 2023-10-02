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ФИА одобрила включение новой команды в Формулу-1
Заявка команды полностью соответствует всем критериям
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила присоединение новой команды к Формуле-1, пишет Racingnews365.
По информации источника, после нескольких месяцев обсуждений заявка "Андретти" была одобрена после комплексного рассмотрения.
Ранее в этом году ФИА начала официальный процесс приёма заявок на присоединение новых команд к стартовой решётке уже в 2025 году, за год до вступления в силу новых технических правил. Cообщается, что только заявка "Андретти" полностью соответствует всем необходимым критериям.
Окончательное решение теперь должна принять сама Формула-1.
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