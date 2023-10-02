Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы технические изменения, которые могут произойти в болидах Ф-1 в 2026 году
Изменения могут коснуться многих элементов
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 продолжают работы над болидами 2026 года. По информации Auto Motor und Sport, минимальная масса ДВС составит 130 кг, турбины – 12, модуля MGU-K – не менее 16, а батареи – 35.
В результате общая масса мотора станет больше на 23 процента в сравнении с нынешней и будет равняться 193 кг.
Помимо использования 100-процентного экологически чистого топлива, доля электроэнергии будет почти утроена (350 вместо 120 киловатт).
Что касается массы автомобилей, то ожидается, что она может уменьшиться на 20 килограммов с сегодняшних 798.
Сообщается также, что Формула-1 может полностью отказаться от минимальной массы.
Также должны снизиться размеры болидов. Ширина должна сократиться с 200 до 190 сантиметров, колёсная база — с нынешних 360 до 340 сантиметров.
Эксперты подсчитали, что прижимная сила снизится на 40 процентов. Лобовое сопротивление на прямых можно будет уменьшить за счёт активной аэродинамики.
Популярное сейчас
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- Президент Реала лично извинился перед игроком Жироны за грубый подкат Начо
- Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной
- ФИА одобрила включение новой команды в Формулу-1
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
- 10:00 Зарубежные АПЛ отрывается, а реакции никакой. Увы, Ла Лига оказалась в заложниках своего президента
- 09:48 Весь спорт Формула-1. Ферстаппен побеждает на Гран-при Японии и приносит победу Ред-Булл в Кубке Конструкторов
- 10:13 Весь спорт Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при Японии