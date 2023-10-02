Названы технические изменения, которые могут произойти в болидах Ф-1 в 2026 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Формула-1 продолжают работы над болидами 2026 года. По информации Auto Motor und Sport, минимальная масса ДВС составит 130 кг, турбины – 12, модуля MGU-K – не менее 16, а батареи – 35.

В результате общая масса мотора станет больше на 23 процента в сравнении с нынешней и будет равняться 193 кг.

Помимо использования 100-процентного экологически чистого топлива, доля электроэнергии будет почти утроена (350 вместо 120 киловатт).

Что касается массы автомобилей, то ожидается, что она может уменьшиться на 20 килограммов с сегодняшних 798.

Сообщается также, что Формула-1 может полностью отказаться от минимальной массы.

Также должны снизиться размеры болидов. Ширина должна сократиться с 200 до 190 сантиметров, колёсная база — с нынешних 360 до 340 сантиметров.

Эксперты подсчитали, что прижимная сила снизится на 40 процентов. Лобовое сопротивление на прямых можно будет уменьшить за счёт активной аэродинамики.