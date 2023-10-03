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Названа сумма, которую команды могут потерять в случае прихода Андретти
Команды потеряют солидную сумму за год
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о возможном присоединения команды "Андретти" к Формуле-1.
"Хотелось бы увидеть их на стартовой решётке! Это хорошо для Формулы-1 и молодых гонщиков. Один руководитель команды мне сообщил, что нынешние гоночные коллективы потеряют $ 11 млн в год, если разрежут пирог на 11 частей. Если в "Андретти" готовы вложить $ 600 млн в качестве компенсации командам, это покроет расходы на пять лет", — написал Чандхок.
Сейчас призовой фонд Формулы-1 распределяется между десятью командами.
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