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В ФИА обсуждают переход на 16-дюймовые колеса

Автоспорт
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Сейчас они 18-дюймовые

В ФИА обсуждают переход на 16-дюймовые колеса

Новина українською

В преддверии изменения технического регламента в 2026 году, в Международной автомобильной федерации (ФИА) в целях снижения веса болидов, активно обсуждается переход к 16-дюймовым колёсам с целью снижения массы машин.

"У нас будут машины меньшего размера, менее длинные и более узкие. Цель — снизить вес примерно на 50 килограммов, поэтому мы думаем о более узких размерах колёс и другом заднем антикрыле", — сказал Николас Томбазис, глава комиссии по одноместным автомобилям, в интервью Autosport.

Отметим, что лишь переход к 18-дюймовым колёсам в 2022 году привёл к увеличению веса болидов более чем на 14 килограммов, за счёт веса дисков. До 2022 года в Формуле-1 использовались 13-дюймовые колёса.

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