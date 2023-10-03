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Леклер: Покину Феррари, только когда потеряю веру в проект

Автоспорт
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Пилот "Феррари" заявил о приверженности к команде

Леклер: Покину Феррари, только когда потеряю веру в проект

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер заявил о приверженности к команде и рассказал, в каком случае он покинул бы стан "красных".

"Для меня всегда основным была красная машина. Но это не единственная причина, по которой я привязан к "Феррари". Я также очень благодарен за всё, что они для меня сделали. Знаю, как Николас Тодт помогал мне с 2011 года, но без "Феррари" я бы не добрался до Формулы-1. Они поддерживали меня всегда, когда это было нужно.

Я смотрю на наше сотрудничество таким образом, что когда я перестану верить в проект, вероятно, наступит момент, когда мне придётся уйти. Когда ты не извлекаешь максимум из своих возможностей, ты не помогаешь команде настолько, насколько ей нужно. Сейчас это определённо не так. Я верю в проект так же сильно, как никогда раньше. Тем более, что присоединился Фредерик Вассёр. Так что сейчас всё ясно.

Также ясно, что я хочу побеждать. Я верю в этот проект и уверен. что мы работаем в правильном направлении", - приводит слова Леклера The Race.

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В статье: формула-1 Ferrari Шарль Леклер
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