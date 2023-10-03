Шарль Леклер рассказал, когда может уйти из Феррари

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, когда может покинуть "красных".

"Для меня основной всегда была красная машина. С тех пор, когда я был молодым. Это не единственная причина, по которой я привязан к "Феррари". Ещё я очень благодарен за всё, что они для меня сделали. Знаю, как Николас Тодт помогал мне с 2011 года, но без "Феррари" я бы не добрался до Формулы-1. Они поддерживали меня всегда, когда это было нужно.

Я смотрю на наше сотрудничество так, что когда перестану верить в проект, вероятно, наступит момент, когда мне придётся уйти. Когда ты не извлекаешь максимум из своих возможностей, ты не помогаешь команде настолько, насколько ей нужно. Сейчас это определённо не так. Я верю в проект так сильно, как никогда раньше. Тем более что к нам присоединился Фредерик. Так что сейчас всё ясно. Также ясно, что я хочу побеждать. Верю в этот проект и уверен. что мы работаем в правильном направлении", — сказал Леклер The Race.

Шарль Леклер выступает в Формуле-1 с 2018 года. К "Феррари" он присоединился перед началом сезона-2019. На его счету пять побед в "королевских автогонках".