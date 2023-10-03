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На трассах Формулы-1 в Китае могут пройти гонки Формулы-Е
В календарь гонки могут добавить в 2024 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Укороченная версия шанхайской трассы Формулы-1 рассматривается для того, чтобы занять место в календаре Формулы-Е 2024 года. Организаторы хотят провести гонку 25 мая. Об этом пишет The Race.
Напомним, в мае этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) провела аккредитацию трассы Международного автодрома Шанхая (Китай). Трасса получила трёхлетнюю лицензию на организацию Гран-при Формулы-1, проводившегося на ней с 2004 по 2019 год, а затем приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Этап уже включен в календарь Формулы-1 на следующий сезон и намечен на 19–21 апреля.
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