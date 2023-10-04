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Макларен подал иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на $ 23 млн

Автоспорт
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Пилот отрицает все обвинения в свой адрес

Макларен подал иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на $ 23 млн

Фото: Sky Sports

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Команда Формулы-1 "Макларен" подала иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на сумму не менее $ 23 млн с целью возмещения затрат, которые она понесла из-за отказа гонщика от контракта, подписанного им при переходе. Об этом пишет Daily Mail.

"Макларен" требует возместить ущерб в размере около $ 15,5 млн в виде недополученных доходов по официальным партнёрским соглашениям со спонсорами, которые предполагали, что Палоу будет выступать в качестве гонщика. Команда заявила, что она также потеряла около $ 3,5 млн, ожидаемые от третьих сторон в связи с участием Палоу в тестовых программах.

26-летний испанец заявил, что у него нет "никаких невыполненных обязательств по какому-либо контракту или соглашению", которые могли бы помешать ему присоединиться к "Макларену" после окончания сезона IndyCar.

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В статье: Макларен
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