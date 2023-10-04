Макларен подал иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на $ 23 млн

Команда Формулы-1 "Макларен" подала иск против чемпиона IndyCar Алекса Палоу на сумму не менее $ 23 млн с целью возмещения затрат, которые она понесла из-за отказа гонщика от контракта, подписанного им при переходе. Об этом пишет Daily Mail.

"Макларен" требует возместить ущерб в размере около $ 15,5 млн в виде недополученных доходов по официальным партнёрским соглашениям со спонсорами, которые предполагали, что Палоу будет выступать в качестве гонщика. Команда заявила, что она также потеряла около $ 3,5 млн, ожидаемые от третьих сторон в связи с участием Палоу в тестовых программах.

26-летний испанец заявил, что у него нет "никаких невыполненных обязательств по какому-либо контракту или соглашению", которые могли бы помешать ему присоединиться к "Макларену" после окончания сезона IndyCar.