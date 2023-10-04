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Хонда расторгла контракт с основным пилотом
Он принес команде 11 титулов
Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес и "Хонда" приняли обоюдное решение о досрочном расторжении четырёхлелнего контракта в конце 2023 года. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. За команду Маркес выступал с 2013 года.
Обе стороны посчитали, что расстаться будет лучше и для пилота, и для команды. "Хонда" пожелала испанцу "всего наилучшего в будущих начинаниях".
За 11 сезонов Марк вместе с «Хондой» выиграл шесть титулов и 59 Гран-при.
В текущем сезоне MotoGP Маркес в настоящий момент занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 54 очка.
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