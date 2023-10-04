Хонда расторгла контракт с основным пилотом

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес и "Хонда" приняли обоюдное решение о досрочном расторжении четырёхлелнего контракта в конце 2023 года. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. За команду Маркес выступал с 2013 года.

Обе стороны посчитали, что расстаться будет лучше и для пилота, и для команды. "Хонда" пожелала испанцу "всего наилучшего в будущих начинаниях".

За 11 сезонов Марк вместе с «Хондой» выиграл шесть титулов и 59 Гран-при.

В текущем сезоне MotoGP Маркес в настоящий момент занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 54 очка.