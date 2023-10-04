Астон Мартин будет участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2025 году

Британская команда "Астон Мартин" с 2025 года будет представлена в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Об этом пишет пресс-служба команды.

Как сообщается, с 2025 года в серии WEC появится гиперкар Valkyrie, созданный на базе дорожного автомобиля. Благодаря этому "Астон Мартин" станет единственной командой, которая будет представлена в Формуле-1 и на всех уровнях спортивных автомобилей.

"Помимо нашего присутствия в чемпионате Формулы-1, возвращение "Астон Мартин" на вершину гонок на выносливость позволит нам построить более глубокие связи с нашими клиентами и поклонниками, многие из которых пришли к нашему бренду благодаря нашим прошлым успехам в Ле-Мане. И, конечно же, сложная база знаний, которую мы создаём с помощью нашей команды Формулы-1, — это данные, которые "Астон Мартин" может использовать для дальнейшего улучшения возможностей гоночного автомобиля Valkyrie в Ле-Мане, в WEC и IMSA.

Точно так же, как знания, которые мы получаем в ходе соревнований на выносливость, будут напрямую использованы в наших программах дорожных автомобилей, что ещё больше улучшит конечные характеристики наших автомобилей", — приводит слова владельца "Астон Мартин" Лоуренса Стролла пресс-служба команды.