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Появилось расписание гонок Гран-при Катара Формулы-1
Гонка состоится в 20:00
С 6 по 8 октября на трассе "Лосаил" состоится Гран-при Катара Формулы-1 – 18-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Формула-1 Гран-при Катара – 2023.
Пятница, 6 октября
16:30. Первая тренировка Гран-при Катара Формулы-1
20:00. Квалификация Гран-при Катара Формулы-1
Суббота, 7 октября
16:00. Квалификация спринта Гран-при Катара Формулы-1
16:30. Вторая тренировка Гран-при Катара Формулы-1
20:30. Спринт Гран-при Катара Формулы-1
Воскресенье, 8 октября
20:00. Гонка Гран-при Катара Формулы-1
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