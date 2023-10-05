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Лоуренс Стролл может продать Астон Мартин

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Новым владельцем может стать госфонд из Саудовской Аравии

Лоуренс Стролл может продать Астон Мартин

Фото: Aston Martin

Новина українською

В паддоке Формулы-1 обсуждается возможная продажа команды "Астон Мартин". Её нынешний владелец Лоуренс Стролл рассматривает вариант с продажей своей команды государственному фонду Саудовской Аравии.

Согласно информации F1-Insider, государственная нефтяная компания Aromco, которая является главным спонсором команды, должна поспособствовать переговорам с фондом, основанном для развития спорта в Саудовской Аравии. Стоимость команды оценивается примерно в € 800 млн.

Основной причиной желания Лоуренса Стролла продать команду называется разочарование его сына, Лэнса Стролла, в своём потенциале после сезона, проведённого в напарниках с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

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В статье: Лэнс Стролл Астон Мартин
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