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Лоуренс Стролл может продать Астон Мартин
Новым владельцем может стать госфонд из Саудовской Аравии
Фото: Aston Martin
В паддоке Формулы-1 обсуждается возможная продажа команды "Астон Мартин". Её нынешний владелец Лоуренс Стролл рассматривает вариант с продажей своей команды государственному фонду Саудовской Аравии.
Согласно информации F1-Insider, государственная нефтяная компания Aromco, которая является главным спонсором команды, должна поспособствовать переговорам с фондом, основанном для развития спорта в Саудовской Аравии. Стоимость команды оценивается примерно в € 800 млн.
Основной причиной желания Лоуренса Стролла продать команду называется разочарование его сына, Лэнса Стролла, в своём потенциале после сезона, проведённого в напарниках с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.
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