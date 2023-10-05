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Уильямс увеличил свои доходы в 2022 году

Автоспорт
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Сумма составила более 20 миллионов

Уильямс увеличил свои доходы в 2022 году

Фото: TopGear

Новина українською

Команда "Уильямс", занявшая 10-е место в сезоне-2022, заявила об увеличении выручки в 2022 году до $ 173 млн. Это на $ 55 млн больше, чем годом ранее.

"Сезон Формулы-1 2022 года был успешным для этого вида спорта благодаря календарю из 22 гонок, высокой посещаемости и возвращению гонок в привычные локации после пандемии. Увеличенное количество событий вместе с увеличением вовлечённости в спорт во многих частях планеты повлияли на рост доходов от коммерческих прав.

Команда использовала растущий рынок, чтобы увеличить вовлечённость своих болельщиков и ускорить развитие бренда. Компания продолжает инвестировать и становиться лучше во всех зонах её деятельности как на трассе, так и за её пределами, учитывая ограничения, установленные финансовыми правилами ФИА в 2021 году.

Хотя первоначальные характеристики болида были непростыми, чёткий акцент на совершенствовании основополагающих процессов привёл к темпам разработки болида, который опережает темп наших основных соперников", — приводит слова из заявления "Уильямса" Speedcafe.

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В статье: Уильямс
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