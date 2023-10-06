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Цунода: Я надеюсь, что у меня есть шанс попасть в Ред Булл

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Пилот прокомментировал интерес к нему со стороны Астон Мартин

Цунода: Я надеюсь, что у меня есть шанс попасть в Ред Булл

Фото: F1

Новина українською

Японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода высказался об интересе к нему со стороны "Астон Мартин".

"Честно говоря, я надеюсь, что у меня есть шанс попасть в "Ред Булл". Очевидно, я не хочу, чтобы в "Ред Булл" что-то неправильно поняли. Например, что я сейчас просто сосредоточен на "Астон Мартин" или что-то другое в этом роде.

Я в "Альфа Таури", и я всегда был с "Ред Булл" с 18-летнего возраста. Так что я сфокусирован на выступлениях за "Ред Булл", а не за "Астон Мартин". Надеюсь, не было недопонимания по этому вопросу, и, надеюсь, они всерьёз воспринимают моё будущее.

Если буду хорошо выступать, они будут воспринимать меня серьёзнее, а если плохо, то всё пойму. Я способен показать свой уровень, я бы хотел быть чуть более в игре", — приводит слова Цуноды перед Гран-при Катара Motorsport.

В сезоне-2023 Цунода трижды финишировал в топ-10.

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В статье: Юки Цунода
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