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ФИА увеличила на $ 20 млн лимит на капитальные вложения для аутсайдеров Формулы-1

Автоспорт
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Мы можем увидеть более конкурентоспособные команды

ФИА увеличила на $ 20 млн лимит на капитальные вложения для аутсайдеров Формулы-1

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение повысить лимит на капитальные вложения для команд - аутсайдеров Формулы-1, пишет Auto Motor und Sport.

Ранее некоторые команды, например, "Уильямс" отмечали, что им тяжело сократить отставание от лидеров, имея устаревшую инфраструктуру и иструменты, а обновить материальную базу мешает установленный лимит.

По информации источника, финансовый регламент Формулы-1 будет изменён с учётом инфляции: лимит на капитальные вложения на период, завершающийся в конце 2023 года, повышен с $ 36 до $ 45 млн. Также со следующего года начнут действовать новые ограничения, основанные на результатах команд в 2020, 2021 и 2022 годах.

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В статье: ФИА
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