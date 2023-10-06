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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Катара

Автоспорт
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Пилот продолжает доминировать

Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Катара

Фото: twitter.com/F1

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На трассе "Международный автодром Лусаил" завершилась первая свободная тренировка Гран-при Катара Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс-младший, а третьим стал его партнёр по команде Шарль Леклер.

Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.27,428.

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,334.

3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,481.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,491.

5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,588.

6. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,599.

7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,743.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,908.

9. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,952.

10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,013.

11. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,122.

12. Александер Албон ("Уильямс") +1,162.

13. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,251.

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,262.

15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,304.

16. Пьер Гасли ("Альпин") +1,393.

17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,613.

18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,678.

19. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,810.

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,074.

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В статье: Макс Ферстаппен
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