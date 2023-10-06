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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Катара
Пилот продолжает доминировать
Фото: twitter.com/F1
На трассе "Международный автодром Лусаил" завершилась первая свободная тренировка Гран-при Катара Формулы-1. Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс-младший, а третьим стал его партнёр по команде Шарль Леклер.
Гран-при Катара. Первая свободная тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.27,428.
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,334.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,481.
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,491.
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,588.
6. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,599.
7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,743.
8. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,908.
9. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,952.
10. Ландо Норрис ("Макларен") +1,013.
11. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,122.
12. Александер Албон ("Уильямс") +1,162.
13. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,251.
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,262.
15. Эстебан Окон ("Альпин") +1,304.
16. Пьер Гасли ("Альпин") +1,393.
17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,613.
18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,678.
19. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1,810.
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,074.
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