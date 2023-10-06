Льюис Хэмилтон может быть оштрафован по итогам квалификации ГП Катара

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может лишиться позиций после квалификации на Гран-при Катара. Британца подозревают в несоблюдении правил по установленному времени прохождения прогревочного круга. Об этом пишет Racingnews365.

По сведениям источника, Хэмилтон, Юки Цунода, Лиам Лоусон и Оскар Пиастри находятся под расследованием за несоблюдение инструкций гоночного директора Нильса Виттиха относительно минимального времени прохождения круга.

Отметим, что Пиастри получил штраф в три позиции по итогам квалификации Гран-при Катара за несоблюдение границ трассы.