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Льюис Хэмилтон может быть оштрафован по итогам квалификации ГП Катара
Пилот нарушил правила
Фото: F1
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может лишиться позиций после квалификации на Гран-при Катара. Британца подозревают в несоблюдении правил по установленному времени прохождения прогревочного круга. Об этом пишет Racingnews365.
По сведениям источника, Хэмилтон, Юки Цунода, Лиам Лоусон и Оскар Пиастри находятся под расследованием за несоблюдение инструкций гоночного директора Нильса Виттиха относительно минимального времени прохождения круга.
Отметим, что Пиастри получил штраф в три позиции по итогам квалификации Гран-при Катара за несоблюдение границ трассы.
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