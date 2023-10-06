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Карлоса Сайнса вызвали к стюардам из-за инцидента с Ферстаппеном
Пилот мешал голландцу совершить обгон
Фото: Getty Images
Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший вызван к стюардам по итогам квалификации Гран-при Катара, пишет Sky Sports.
По информации источника, испанский гонщик пообщается со стюардами на предмет опасного вождения из-за инцидента с лидером общего зачёта пилотов Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" во время второго сегмента квалификации Гран-при Катара. На прогревочном круге Сайнс блокировал голландца, долгое время не позволяя Максу обогнать его.
Напомним, Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат в квалификации, Карлос Сайнс не сумел пробиться в третий сегмент, показав 12-е время.
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