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Карлоса Сайнса вызвали к стюардам из-за инцидента с Ферстаппеном

Автоспорт
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Пилот мешал голландцу совершить обгон

Карлоса Сайнса вызвали к стюардам из-за инцидента с Ферстаппеном

Фото: Getty Images

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Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший вызван к стюардам по итогам квалификации Гран-при Катара, пишет Sky Sports.

По информации источника, испанский гонщик пообщается со стюардами на предмет опасного вождения из-за инцидента с лидером общего зачёта пилотов Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" во время второго сегмента квалификации Гран-при Катара. На прогревочном круге Сайнс блокировал голландца, долгое время не позволяя Максу обогнать его.

Напомним, Макс Ферстаппен продемонстрировал лучший результат в квалификации, Карлос Сайнс не сумел пробиться в третий сегмент, показав 12-е время.

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В статье: Карлос Сайнс
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