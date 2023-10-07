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Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, а Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1
Выдающееся событие
Фото: twitter.com/F1
Сегодня состоялся спринт в рамках Гран-при Катара-2023, победителем которого стал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри.
Вторую строчку занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Он досрочно стал чемпионом сезона, ведь напарник по команде Серхио Перес попал в аварию и потерял математические шансы выиграть титул.
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Для Ферстаппена это третий титул чемпиона "Формулы-1". Он становился победителем чемпионата в 2021 и 2022 годах.
По количеству титулов Макс сравнялся с Джеком Брэбемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной.
Who's taking home the points after an action-packed #F1Sprint! ????#QatarGP pic.twitter.com/nU1OfakvKr— Formula 1 (@F1) October 7, 2023
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