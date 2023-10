Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, а Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1

Сегодня состоялся спринт в рамках Гран-при Катара-2023, победителем которого стал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри.

Вторую строчку занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Он досрочно стал чемпионом сезона, ведь напарник по команде Серхио Перес попал в аварию и потерял математические шансы выиграть титул.

Для Ферстаппена это третий титул чемпиона "Формулы-1". Он становился победителем чемпионата в 2021 и 2022 годах.

По количеству титулов Макс сравнялся с Джеком Брэбемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной.

