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Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, а Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1

Автоспорт
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Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, а Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1

Фото: twitter.com/F1

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Сегодня состоялся спринт в рамках Гран-при Катара-2023, победителем которого стал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри.

Вторую строчку занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Он досрочно стал чемпионом сезона, ведь напарник по команде Серхио Перес попал в аварию и потерял математические шансы выиграть титул.

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Для Ферстаппена это третий титул чемпиона "Формулы-1". Он становился победителем чемпионата в 2021 и 2022 годах.

По количеству титулов Макс сравнялся с Джеком Брэбемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной.

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В статье: Макс Ферстаппен Оскар Пиастри
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