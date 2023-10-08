  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен о победе в сезоне: Это был невероятный год, я очень горжусь собой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен о победе в сезоне: Это был невероятный год, я очень горжусь собой

Автоспорт
(1 голосов)

Легендарный пилот

Ферстаппен о победе в сезоне: Это был невероятный год, я очень горжусь собой

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в сезоне 2023 года. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Фантастическое чувство, это был невероятный год. Я очень горжусь собой, а также очень горжусь работой команды. Мы будем продолжать двигаться вперед, но, конечно, сейчас я невероятно счастлив" – сказал Макс.

Отметим, что это чемпионство стало третьим для Ферстаппена (2021, 2022). Кроме Ферстаппена, всего четыре пилота выигрывали три и более титулов подряд: Шумахер (2000-2004 годы), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).

По теме
yellow-arrow
Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, а Ферстаппен стал трехкратным чемпионом Формулы-1
yellow-arrow
Карлоса Сайнса вызвали к стюардам из-за инцидента с Ферстаппеном
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон может быть оштрафован по итогам квалификации ГП Катара
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде