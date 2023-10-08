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Ферстаппен о победе в сезоне: Это был невероятный год, я очень горжусь собой
Легендарный пилот
Фото: Твиттер
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал победу в сезоне 2023 года. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Фантастическое чувство, это был невероятный год. Я очень горжусь собой, а также очень горжусь работой команды. Мы будем продолжать двигаться вперед, но, конечно, сейчас я невероятно счастлив" – сказал Макс.
Отметим, что это чемпионство стало третьим для Ферстаппена (2021, 2022). Кроме Ферстаппена, всего четыре пилота выигрывали три и более титулов подряд: Шумахер (2000-2004 годы), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).
MAX VERSTAPPEN.— Formula 1 (@F1) October 7, 2023
THREE-TIME WORLD CHAMPION! pic.twitter.com/IvcQOA5wu4
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