  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по числу Больших шлемов в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по числу Больших шлемов в Формуле-1

Автоспорт
(1 голосов)

Голландец показал невероятный результат

Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по числу Больших шлемов в Формуле-1

Фото: Sporting News

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен на завершившемся в Лусаиле Гран-при Катара Формулы-1 завоевал в рамках одного уикенда поул-позицию, выиграл гонку, лидируя от старта до финиша, и проехал быстрейший круг.

Впервые Ферстаппен добился "Большого шлема" на Гран-при Австрии 2021-го, а затем повторил его на Гран-при Эмилии-Романьи годом позже. В сезоне-2023 на счету Макса уже два "Больших шлема" — до гонки в Катаре он добился такого же успеха на этапе в Испании.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу "Больших шлемов" за всю историю Формулы-1 принадлежит Джиму Кларку, который добился его восемь раз. На второй строчке Льюис Хэмилтон с шестью "Большими шлемами", а третье и четвёртое места делят Альберто Аскари и Михаэль Шумахер — у них по пять таких достижений.

Ферстаппен же сравнялся с Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем, за плечами у которых тоже по четыре "Больших шлема".

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон оштрафован на 50 тысяч евро
yellow-arrow
Макларен установил рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа на Гран-при Катара
yellow-arrow
Ферстаппен о победе в сезоне: Это был невероятный год, я очень горжусь собой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде