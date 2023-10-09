Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по числу Больших шлемов в Формуле-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен на завершившемся в Лусаиле Гран-при Катара Формулы-1 завоевал в рамках одного уикенда поул-позицию, выиграл гонку, лидируя от старта до финиша, и проехал быстрейший круг.

Впервые Ферстаппен добился "Большого шлема" на Гран-при Австрии 2021-го, а затем повторил его на Гран-при Эмилии-Романьи годом позже. В сезоне-2023 на счету Макса уже два "Больших шлема" — до гонки в Катаре он добился такого же успеха на этапе в Испании.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу "Больших шлемов" за всю историю Формулы-1 принадлежит Джиму Кларку, который добился его восемь раз. На второй строчке Льюис Хэмилтон с шестью "Большими шлемами", а третье и четвёртое места делят Альберто Аскари и Михаэль Шумахер — у них по пять таких достижений.

Ферстаппен же сравнялся с Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем, за плечами у которых тоже по четыре "Больших шлема".