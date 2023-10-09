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Макларен установил рекорд Формулы-1 по быстроте пит-стопа на Гран-при Катара
До этого лидером был Ред Булл
Фото: Sky Sports
Команда Формулы-1 "Макларен" поставила рекорд серии по быстроте пит-стопа в истории. На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды на втором пит-стопе.
Прежний рекорд принадлежал "Ред Булл" с 2019 года.
"Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряжённой работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!" — написал руководитель команды Зак Браун в социальных сетях.
Напомним, на Гран-при Катара два пилота команды, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, оказались на подиуме.
Гран-при Катара. Гонка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") +4,833.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +5,969.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +34,119.
5. Шарль Леклер ("Феррари") +38,976.
6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +49,032.
7. Эстебан Окон ("Альпин") +1.02,390.
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.06,563.
9. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.15,181.
10. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1.16,127.
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.21,652.
12. Пьер Гасли ("Альпин") +1:22,300.
13. Александер Албон ("Уильямс") +1.31,014.
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг.
15. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1 круг.
17. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +1 круг.
Логан Сарджент ("Уильямс"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — сошли.
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