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Льюис Хэмилтон оштрафован на 50 тысяч евро
На Гран-при Катара произошел неприятный инцидент
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формуы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил штраф в размере € 50 тыс. за пересечение трассы во время гонки Гран-при Катара. Хэмилтон завершил гонку уже на стартовом круге после столкновения с товарищем по команде Джорджем Расселлом. После этого Льюис пешком по трассе прошёлся до командных боксов. Стюарды посчитали действия британца опасными.
Во время слушаний Хэмилтон извинился, признав, что ситуация могла сложиться опасным образом – как для него, так и для приближающихся пилотов.
Льюису сделали выговор и оштрафовали на сумму € 50 тыс. Если Хэмилтон больше не совершит никаких дальнейших нарушений до конца сезона, то он может заплатить половину суммы штрафа.
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