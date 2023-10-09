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ФИА выступила с заявлением после жалоб гонщиков на условия в Катаре

Автоспорт
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Пилоты посчитали этот этап одним из сложнейших

ФИА выступила с заявлением после жалоб гонщиков на условия в Катаре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала на жалобы гонщиков Формулы-1, ряд из которых назвал прошедший Гран-при Катара одним из тяжелейших в жизни. Причиной стали экстремальные погодные условия.

"ФИА с обеспокоенностью отмечает, что экстремальная температура и влажность на Гран-при Катара оказали влияние на самочувствие пилотов. Не стоит ожидать от элитных спортсменов желания соревноваться в условиях, которые могут поставить под угрозу их здоровье и безопасность.

Ответственность за безопасную эксплуатацию машин всегда лежит на участниках, однако если вопрос касается вопросов инфраструктуры трасс и требований к безопасности автомобилей, ФИА примет все разумные меры для установления приемлемых условий для соревнований.

Таким образом, ФИА начала анализ ситуации в Катаре, чтобы представить рекомендацию на случай экстремальных погодных условий", — говорится в официальном сообщении.

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В статье: ФИА
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