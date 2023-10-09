Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА выступила с заявлением после жалоб гонщиков на условия в Катаре
Пилоты посчитали этот этап одним из сложнейших
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) отреагировала на жалобы гонщиков Формулы-1, ряд из которых назвал прошедший Гран-при Катара одним из тяжелейших в жизни. Причиной стали экстремальные погодные условия.
"ФИА с обеспокоенностью отмечает, что экстремальная температура и влажность на Гран-при Катара оказали влияние на самочувствие пилотов. Не стоит ожидать от элитных спортсменов желания соревноваться в условиях, которые могут поставить под угрозу их здоровье и безопасность.
Ответственность за безопасную эксплуатацию машин всегда лежит на участниках, однако если вопрос касается вопросов инфраструктуры трасс и требований к безопасности автомобилей, ФИА примет все разумные меры для установления приемлемых условий для соревнований.
Таким образом, ФИА начала анализ ситуации в Катаре, чтобы представить рекомендацию на случай экстремальных погодных условий", — говорится в официальном сообщении.
Популярное сейчас
- Малиновский - один из самых высокооплачиваемых игроков Дженоа. Источник назвал сумму
- Мудрик снова подешевел. Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков АПЛ
- Сенсация от "полещуков", успехи ветеранов, и снова Буяльский. Символическая сборная 10-го тура УПЛ
- Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Катара
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО