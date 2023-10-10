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Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года

Автоспорт
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Бриджстоун не смог взять верх

Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года

Новина українською

Формула-1 выбрала "Пирелли" в качестве эксклюзивного поставщика шин для чемпионата до 2027 года с возможностью продления ещё на год. Об этом пишет пресс-служба "Королевских гонок".

Итальянский производитель взял на себя роль единственного поставщика в 2011 году и к моменту окончания заключённого сейчас соглашения (включая возможное продление) проведёт в Формуле-1 18 сезонов.

"На протяжении всего времени сотрудничества компания "Пирелли" всегда взаимодействовала с гонщиками, командами, ФИА и Формулой-1. Компания из года в год поставляла шины для обеспечения отличных гонок, анализировала собранные данные и собирала отзывы для постоянного улучшения продукта", — говорится в заявлении ФИА.

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В статье: формула-1 Пирелли
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