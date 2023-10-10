Доходы Мерседеса в Формуле-1 увеличились по сравнению с 2022 годом

Доход компании, стоящей за командой Формулы-1 "Мерседес", в 2022 году составил более £ 474 млн, а прибыль — £ 89 млн. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет Autosport.

По сути, эти цифры отражают рост доходов от спонсорской поддержки и призового фонда Формулы-1 и являются убедительным доказательством того, насколько успешными могут быть ведущие команды в нынешних финансовых условиях.

В общий показатель дохода также включены такие статьи, как продажа коробок передач и связанных с ними систем компаниям "Астон Мартин" и "Уильямс".