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Доходы Мерседеса в Формуле-1 увеличились по сравнению с 2022 годом

Автоспорт
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Команда увеличила доходы за счет доходов спонсоров

Доходы Мерседеса в Формуле-1 увеличились по сравнению с 2022 годом

фото - twitter.com

Новина українською

Доход компании, стоящей за командой Формулы-1 "Мерседес", в 2022 году составил более £ 474 млн, а прибыль — £ 89 млн. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет Autosport.

По сути, эти цифры отражают рост доходов от спонсорской поддержки и призового фонда Формулы-1 и являются убедительным доказательством того, насколько успешными могут быть ведущие команды в нынешних финансовых условиях.

В общий показатель дохода также включены такие статьи, как продажа коробок передач и связанных с ними систем компаниям "Астон Мартин" и "Уильямс".

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В статье: Мерседес
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