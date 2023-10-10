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Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок

Автоспорт
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Что команд должно быть 12

Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем обозначил позицию по календарю и количеству участников в Формуле-1.

"Мы не должны говорить желающим "нет". ФИА должна просить, даже умолять производителей прийти в серию. Нам разрешено иметь 12 команд, но некоторые говорят, что будет слишком тесно. Действительно? На трассах должно быть достаточно гаражей и места для 12 команд.

Я, скорее, думаю, что количество гонок слишком велико по сравнению с количеством команд. Нам нужно больше команд и меньше гонок. Команды смотрят только на свой кусок пирога, и я понимаю их опасения, но у нас другое мнение", — приводит слова бен Сулайема L'Equipe.

Календарь сезона-2023 состоял из 23 уикендов, однако Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за природных катаклизмов.

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В статье: ФИА
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