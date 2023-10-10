Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок
Что команд должно быть 12
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем обозначил позицию по календарю и количеству участников в Формуле-1.
"Мы не должны говорить желающим "нет". ФИА должна просить, даже умолять производителей прийти в серию. Нам разрешено иметь 12 команд, но некоторые говорят, что будет слишком тесно. Действительно? На трассах должно быть достаточно гаражей и места для 12 команд.
Я, скорее, думаю, что количество гонок слишком велико по сравнению с количеством команд. Нам нужно больше команд и меньше гонок. Команды смотрят только на свой кусок пирога, и я понимаю их опасения, но у нас другое мнение", — приводит слова бен Сулайема L'Equipe.
Календарь сезона-2023 состоял из 23 уикендов, однако Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за природных катаклизмов.
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Динамо планирует провести свои три перенесенных матча УПЛ
- Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
- "Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой
- ФИА выступила с заявлением после жалоб гонщиков на условия в Катаре
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО