  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Леклер: Мерседес обошёл нас и это сюрприз
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леклер: Мерседес обошёл нас и это сюрприз

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот Феррари заявил, что немецкая команда удивила его

Леклер: Мерседес обошёл нас и это сюрприз

Фото: Eurosport

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер отметил выступление "Мерседеса" в гонке Гран-при Катара, прошедшей на минувших выходных.

Напомним, Джордж Расселл уже в первом повороте столкнулся с напарником Льюисом Хэмилтоном.

"Темп "Макларена" меня не удивил, хотя они были очень быстры. Мы ожидали, что на этой трассе они будут сильны. При этом удивляет темп «Мерседеса». Они финишировали впереди нас, несмотря на столкновение на первом круге, и это сюрприз.

Я не помню, какие шины были у Джорджа и был ли у него больший простор для тактики, но наш простор составлял четыре круга. Поэтому создать отрыв из-за разницы в составе шин было нельзя, а затем мы попали в паровозик", — приводит слова Леклера GPToday.

По теме
yellow-arrow
Президент ФИА: Нам нужно больше команд и меньше гонок
yellow-arrow
Доходы Мерседеса в Формуле-1 увеличились по сравнению с 2022 годом
yellow-arrow
Пирелли останется поставщиком шин для Формулы-1 до 2027 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер Гран-при Катара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде