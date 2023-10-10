Леклер: Мерседес обошёл нас и это сюрприз

Пилот "Феррари" Шарль Леклер отметил выступление "Мерседеса" в гонке Гран-при Катара, прошедшей на минувших выходных.

Напомним, Джордж Расселл уже в первом повороте столкнулся с напарником Льюисом Хэмилтоном.

"Темп "Макларена" меня не удивил, хотя они были очень быстры. Мы ожидали, что на этой трассе они будут сильны. При этом удивляет темп «Мерседеса». Они финишировали впереди нас, несмотря на столкновение на первом круге, и это сюрприз.

Я не помню, какие шины были у Джорджа и был ли у него больший простор для тактики, но наш простор составлял четыре круга. Поэтому создать отрыв из-за разницы в составе шин было нельзя, а затем мы попали в паровозик", — приводит слова Леклера GPToday.