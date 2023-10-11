ФИА ведет расследование относительно инцидента с Лэнсом Строллом на Гран-при Катара

Канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл находится под расследованием со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с нарушением дисциплинарных правил и процедур во время Гран-при Катара.

Во вторник вечером было опубликовано заявление, подтверждающее, что офицер ФИА по соблюдению нормативных требований ведёт переговоры со Строллом относительно нескольких инцидентов.

Напомним, после вылета в первом сегменте квалификации в пятницу Стролл в ярости выкинул руль из своего болида и толкнул своего физиотерапевта.