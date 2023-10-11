Сайнс: В следующем сезоне конкуренцию Ред Булл сможет составить только Феррари

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на сезон-2024 и заявил, что именно "Феррари" может навязать борьбу доминирующему в сезоне-2023 "Ред Булл".

"Я всегда настроен оптимистично перед началом сезона. Я был оптимистичен и в прошлом году, но мы забуксовали. Думаю, что если взглянуть на два последних сезона, то единственные, кто мог немного противостоять "Ред Булл", — это "Феррари", в первой половине прошлого сезона и сейчас с победой в Сингапуре и подиумом в Монце.

С введения нового регламента "Ред Булл" непобедим, но если кто-то и может время от времени опережать "Ред Булл", то это мы. Считаю, что мы в лучшей позиции, чтобы попытаться побороться вновь в следующем году.

Мы точно знаем, чего нам не хватает. Нам удалось понять и обозначить эту проблему. Другая важная вещь — это способность среагировать, чтобы вложить всё в болид следующего года, начиная с первой гонки. Думаю, если кто и будет бороться с "Ред Булл", то это "Феррари". У нас есть чёткие цели, и мы знаем, в каком направлении двигаться. Если есть какая-то команда, способная дать отпор, то, как мы видели ранее, — это "Феррари". Время покажет", — приводит слова Сайнса GPFans.

В сезоне-2023 единственным пилотом не из "Ред Булл", выигрывавшим гонку, был Карлос Сайнс.