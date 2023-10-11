На ралли во Франции погиб зритель

Во вторник во Франции недалеко от Порто-Веккьо (Корсе-дю-Сюд) один из автомобилей, участвующих в историческом ралли, сбил 71-летнего мужчину.

В результате этого происшествия один человек погиб и двое получили серьёзные повреждения.

"В результате съезда автомобиля с дороги пострадали три человека: 71-летний мужчина погиб. 70-летний мужчина получил травму и был эвакуирован вертолётом в больницу Аяччо. Третий 73-летний мужчина с переломами был эвакуирован в клинику в Порто-Веккьо", — сообщил сотрудник пожарно-спасательной службы.