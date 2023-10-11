Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На ралли во Франции погиб зритель
Два зрителя получили серьезные травмы
Фото: corsenetinfos.corsica
Во вторник во Франции недалеко от Порто-Веккьо (Корсе-дю-Сюд) один из автомобилей, участвующих в историческом ралли, сбил 71-летнего мужчину.
В результате этого происшествия один человек погиб и двое получили серьёзные повреждения.
"В результате съезда автомобиля с дороги пострадали три человека: 71-летний мужчина погиб. 70-летний мужчина получил травму и был эвакуирован вертолётом в больницу Аяччо. Третий 73-летний мужчина с переломами был эвакуирован в клинику в Порто-Веккьо", — сообщил сотрудник пожарно-спасательной службы.
Популярное сейчас
- Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
- Сборная Украины U-21 вышла на 2-е место в группе отбора Евро-2025
- ВСУ уничтожили 171 единицу техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Астон Мартин сменит название в 2024 году
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО