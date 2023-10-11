Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии до 2025 года включительно. Об этом пишет Le Soir.

Точной даты проведения этапа пока нет, но ожидается, что Гран-при традиционно пройдёт в последний уикенд июля.

Победителем Гран-при Бельгии нынешнего сезона стал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Шарль Леклер, представляющий итальянский гоночный коллектив "Феррари".