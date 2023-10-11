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Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года

Автоспорт
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Он традиционно пройдет в июле

Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года

фото - F1

Новина українською

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии до 2025 года включительно. Об этом пишет Le Soir.

Точной даты проведения этапа пока нет, но ожидается, что Гран-при традиционно пройдёт в последний уикенд июля.

Победителем Гран-при Бельгии нынешнего сезона стал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Шарль Леклер, представляющий итальянский гоночный коллектив "Феррари".

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В статье: Гран-при Бельгии
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