Расселл: Этот год стал полной катастрофой

Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл признался, что остаётся мотивированным на остаток сезона исключительно из-за Кубка конструкторов, в котором его команда борется за второе место.

"Я был расстроен результатом из-за команды. Потому что для меня, если говорить о личном зачёте, этот год стал полной катастрофой", — приводит слова Расселла издание Speedcafe.

В личном зачёте британец занимает восьмое место.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 407 очков.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 223.

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 194.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 174.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 153.

6. Шарль Леклер ("Феррари") — 137.

7. Ландо Норрис ("Макларен") — 121.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") — 120.

9. Оскар Пиастри ("Макларен") — 65.

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 47.