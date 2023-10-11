  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Расселл: Этот год стал полной катастрофой
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расселл: Этот год стал полной катастрофой

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот высказался о неудачном сезоне

Расселл: Этот год стал полной катастрофой

Фото: The SportsRush

Новина українською

Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл признался, что остаётся мотивированным на остаток сезона исключительно из-за Кубка конструкторов, в котором его команда борется за второе место.

"Я был расстроен результатом из-за команды. Потому что для меня, если говорить о личном зачёте, этот год стал полной катастрофой", — приводит слова Расселла издание Speedcafe.

В личном зачёте британец занимает восьмое место.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 407 очков.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 223.

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 194.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 174.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 153.

6. Шарль Леклер ("Феррари") — 137.

7. Ландо Норрис ("Макларен") — 121.

8. Джордж Расселл ("Мерседес") — 120.

9. Оскар Пиастри ("Макларен") — 65.

10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 47.

По теме
yellow-arrow
Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года
yellow-arrow
На ралли во Франции погиб зритель
yellow-arrow
Сайнс: В следующем сезоне конкуренцию Ред Булл сможет составить только Феррари
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Расселл Уэстбрук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде