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Расселл: Этот год стал полной катастрофой
Пилот высказался о неудачном сезоне
Фото: The SportsRush
Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл признался, что остаётся мотивированным на остаток сезона исключительно из-за Кубка конструкторов, в котором его команда борется за второе место.
"Я был расстроен результатом из-за команды. Потому что для меня, если говорить о личном зачёте, этот год стал полной катастрофой", — приводит слова Расселла издание Speedcafe.
В личном зачёте британец занимает восьмое место.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 407 очков.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") — 223.
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 194.
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — 174.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") — 153.
6. Шарль Леклер ("Феррари") — 137.
7. Ландо Норрис ("Макларен") — 121.
8. Джордж Расселл ("Мерседес") — 120.
9. Оскар Пиастри ("Макларен") — 65.
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 47.
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