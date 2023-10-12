Астон Мартин сменит название в 2024 году

Команда "Астон Мартин", полным названием, которой является Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, уберёт упоминание компании Cognizant, которая также является партнёром команды по технологическим услугам.

"Cognizant был нашим первым титульным спонсором, и они начинали сотрудничество с "Астон Мартин" для укрепления репутации своего бренда. На первом этапе партнёрства с нами они добились того, что их имя стало нарицательным и теперь гораздо больше людей знает, кто такие Cognizant и чем они занимаются.

Это всегда планировалось как второй этап наших отношений. После достижения глобальной узнаваемости бренда они углубляют своё партнёрство с нами, применяя цифровую трансформацию к нашему бизнесу, как на гоночной трассе, так и за её пределами. Новое название команды будет подтверждено в начале 2024 года", — сказал представить "Астон Мартин" Racingnews365.