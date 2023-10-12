  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Астон Мартин сменит название в 2024 году
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Мартин сменит название в 2024 году

Автоспорт
(1 голосов)

Из названия команды убирается один из спонсоров

Астон Мартин сменит название в 2024 году

Фото: Aston Martin

Новина українською

Команда "Астон Мартин", полным названием, которой является Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team, уберёт упоминание компании Cognizant, которая также является партнёром команды по технологическим услугам.

"Cognizant был нашим первым титульным спонсором, и они начинали сотрудничество с "Астон Мартин" для укрепления репутации своего бренда. На первом этапе партнёрства с нами они добились того, что их имя стало нарицательным и теперь гораздо больше людей знает, кто такие Cognizant и чем они занимаются.

Это всегда планировалось как второй этап наших отношений. После достижения глобальной узнаваемости бренда они углубляют своё партнёрство с нами, применяя цифровую трансформацию к нашему бизнесу, как на гоночной трассе, так и за её пределами. Новое название команды будет подтверждено в начале 2024 года", — сказал представить "Астон Мартин" Racingnews365.

По теме
yellow-arrow
Берни Экклстоун признал свою вину о мошенничестве
yellow-arrow
Расселл: Этот год стал полной катастрофой
yellow-arrow
Гран-при Бельгии останется в календаре до 2025 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Мартин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде