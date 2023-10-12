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Берни Экклстоун признал свою вину о мошенничестве

Автоспорт
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Он не смог задекларировать около $ 650млн

Берни Экклстоун признал свою вину о мошенничестве

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун признал свою вину в мошенничестве после того, как не смог задекларировать около $ 650млн., находящиеся в сингапурском трастовом фонде.

Явившись в Королевский суд Саутворка в четверг, Экклстоун заявил: "Я признаю себя виновным". Также выступил и представитель его защиты Ричард Райт.

"Экклстоун сознательно дал HRMC неверный или вводящий в заблуждение ответ, сказав, что у нет трастов за пределами Великобритании. По состоянию на 7 июля 2015 года мистер Экклстоун не знал истинности своей позиции, поэтому не мог дать ответ на вопрос.

Мистер Экклстоун не совсем ясно представлял, как структурировано право собственности на рассматриваемые счета, поэтому он не знал, несёт ли он ответственность за уплату налогов, процентов или штрафов в отношении сумм, проходящих через счета.

Мистер Экклстоун признаёт, что было неправильно отвечать на заданные ему вопросы, поскольку это грозило тем, что HRMC не будет продолжать расследование его дел. Теперь он признаёт, что в связи с этими вопросами причитается некоторый налог", — приводит слова Райта BBC.

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В статье: Берни Экклстоун
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