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Палмер: Макларен выглядит, как соперник Ред Булла в 2024 году
Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер верит в "Макларен"
Фото: Sky Sports
Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер считает, что "Макларен" может составить конкуренцию "Ред Булл" в следующем сезоне "королевских гонок".
"Надеюсь, что многие команды смогут навязать борьбу "Ред Булл".
"Макларен" выглядит как потенциальный соперник "быкам" в 2024 году. Думаю, что у команды серьёзный состав пилотов, который будет рад этой возможности.
Хэмилтон проводит превосходный сезон и ещё может завоевать второе место, что стало бы замечательным достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдаёт скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли "Мерседес" продвинуться вперёд с новой концепцией болида?
Надеюсь, что "Феррари" тоже примет вызов.
Главный вопрос в том, сможет ли кто-либо остановить это доминирующее сочетание ("Ред Булл" и Макса Ферстаппена) в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно осуществить", - приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.
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