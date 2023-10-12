  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Палмер: Макларен выглядит, как соперник Ред Булла в 2024 году
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палмер: Макларен выглядит, как соперник Ред Булла в 2024 году

Автоспорт
(1 голосов)

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер верит в "Макларен"

Палмер: Макларен выглядит, как соперник Ред Булла в 2024 году

Фото: Sky Sports

Новина українською

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер считает, что "Макларен" может составить конкуренцию "Ред Булл" в следующем сезоне "королевских гонок".

"Надеюсь, что многие команды смогут навязать борьбу "Ред Булл".

"Макларен" выглядит как потенциальный соперник "быкам" в 2024 году. Думаю, что у команды серьёзный состав пилотов, который будет рад этой возможности.

Хэмилтон проводит превосходный сезон и ещё может завоевать второе место, что стало бы замечательным достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдаёт скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли "Мерседес" продвинуться вперёд с новой концепцией болида?

Надеюсь, что "Феррари" тоже примет вызов.

Главный вопрос в том, сможет ли кто-либо остановить это доминирующее сочетание ("Ред Булл" и Макса Ферстаппена) в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно осуществить", - приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

По теме
yellow-arrow
Хаас представил специальные комбинезоны для Гран-при США в Остине
yellow-arrow
Берни Экклстоун признал свою вину о мошенничестве
yellow-arrow
Астон Мартин сменит название в 2024 году
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Red Bull McLaren
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде