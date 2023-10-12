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Тото Вольф: Я бы давно бросил Формулу-1, если бы не верил в победу над Ред Булл

Автоспорт
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Руководитель команды высказался о конкуренции Мерседеса и Ред Булл

Тото Вольф: Я бы давно бросил Формулу-1, если бы не верил в победу над Ред Булл

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф уверен, что его команда сможет составить конкуренцию "Ред Булл" до сезона Формулы-1 2026 года.

"Я бы не занимался этим видом спорта, если бы не верил, что мы сможем победить "Ред Булл" до 2026 года. Просто подумайте о шагах, предпринятых зимой командой "Астон Мартин", и о скачке вперёд, который совершил "Макларен".

Если мы найдём способ отыграть три или четыре десятых, то снова будем в деле. В любом случае мы знаем, что в нашей машине заключено нечто большее. Просто мы ещё не придумали, как это извлечь. Тем не менее вперёд мы смотрим с оптимизмом", — приводит слова Вольфа Motorsport Netherlands со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Тото Вольфф
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