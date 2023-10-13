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Гран-при Бельгии будет включен в календарь Формулы-1 до 2025 года
Ф-1 подписала соответствующее соглашение
13 октября Формула-1 объявила о продлении контракта с трассой в Спа на проведение Гран-при Бельгии до 2025 года.
Трасса "Спа-Франкоршам" приняла 56 Гран-при Формулы-1 с момента первой гонки в 1950 году.
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали также прокомментировал знаменательное событие.
"Спа — это синоним Формулы-1, поскольку эта трасса принимала заезды в самом первом сезоне и очень полюбилась болельщикам и пилотам, поэтому я рад продлить наши отношения до 2025 года. За последние несколько лет организаторы предприняли большие шаги для улучшения качества обслуживания болельщиков и инфраструктуры", — заявил Доменикали в официальном пресс-релизе Формулы-1.
Напомним, что ранее вместимость трассы в Спа была увеличена на 10 тысяч человек
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