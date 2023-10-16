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Ферстаппен назвал самую сильную команду в Формуле-1

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По его мнению это не Ред Булл

Ферстаппен назвал самую сильную команду в Формуле-1

Фото: Sporting News

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высказал своё мнение по поводу того, кто из команд Формулы-1 имеет наилучший состав пилотов.

По словам голландца, таким составом обладает британская команда "Макларен".

"Как команда они, вероятно, наиболее последовательны по сравнению с остальными, кто находится позади нас. Я считаю, что у них лучший состав пилотов из всех. Они работают очень хорошо. Будет интересно до конца года, но также я думаю и о начале следующего года, чтобы увидеть, на каком уровне все находятся", — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

На Гран-при Катара пилоты "Макларена" набрали 47 очков за уикенд, что является третьим лучшим результатом в сезоне-2023.

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В статье: Макс Ферстаппен
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