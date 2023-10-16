Команды Формулы-1 настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для болидов 2026 года

Большинство команд настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для автомобилей 2026 года, до января 2025 года. Об этом пишет авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер.

Напомним, в 2026 году в Формуле-1 в действие вступит новый технический регламент.

Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Помимо аэродинамики, изменения затронут силовые установки, которые будут работать на полностью экологичном топливе, что исключит сжигание ископаемых углеводородов.