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Команды Формулы-1 настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для болидов 2026 года
В 2026 году вступит в силу новый технический регламент
фото - F1
Большинство команд настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для автомобилей 2026 года, до января 2025 года. Об этом пишет авторитетный журналист Auto Motor und Sports Тоби Грюнер.
Напомним, в 2026 году в Формуле-1 в действие вступит новый технический регламент.
Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Помимо аэродинамики, изменения затронут силовые установки, которые будут работать на полностью экологичном топливе, что исключит сжигание ископаемых углеводородов.
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